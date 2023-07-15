Генштаб ВСУ публикует оперативную военную сводку на утро 15 июля. Ночью РФ нанесла очередной удар "Шахедами" и зенитными управляемыми ракетами по Украине, выпустив применив 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. Украинское ПВО уничтожило 16 целей.

Главное из информации за последние сутки:

Враг нанес 50 авиаударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Сумской и Харьковской областей (более 15 населенных пунктов). Десятки авиаударов российские войска нанесли по населенным пунктам Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, на Шахтерском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника, ракетные войска поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

Как писала "Страна", ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении.

По данным американского Института изучения войны, за пять недель ВСУ освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за полгода.