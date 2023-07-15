32 боестолкновения на Донбассе и 16 сбитых "Шахедов". Оперативная сводка Генштаба на утро 15 июля
Генштаб ВСУ публикует оперативную военную сводку на утро 15 июля. Ночью РФ нанесла очередной удар "Шахедами" и зенитными управляемыми ракетами по Украине, выпустив применив 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. Украинское ПВО уничтожило 16 целей.
Главное из информации за последние сутки:
- Враг нанес 50 авиаударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения.
- Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Сумской и Харьковской областей (более 15 населенных пунктов). Десятки авиаударов российские войска нанесли по населенным пунктам Донецкой области.
- Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, на Шахтерском направлении.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.
- Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника, ракетные войска поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.
Как писала "Страна", ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении.
По данным американского Института изучения войны, за пять недель ВСУ освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за полгода.
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