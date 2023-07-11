За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ вернули примерно 253 кв. км территории с начала контрнаступления 4 июня.

В отчете отмечают, что 10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта: Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Вчера ВСУ провели контрнаступательную операцию к югу от Орехова Запорожской области, сообщают аналитики.

Также российские и украинские войска вели наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении в Донецкой области. Кроме того, российские оккупанты нанесли наземные удары по линии Авдеевка-Донецк.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте россияне оказались "в ловушке", город держат под огневым контролем Силы обороны Украины.

Накануне в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.