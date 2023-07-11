За пять недель ВСУ освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за пол года - ISW
За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ вернули примерно 253 кв. км территории с начала контрнаступления 4 июня.
В отчете отмечают, что 10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта: Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Вчера ВСУ провели контрнаступательную операцию к югу от Орехова Запорожской области, сообщают аналитики.
Также российские и украинские войска вели наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении в Донецкой области. Кроме того, российские оккупанты нанесли наземные удары по линии Авдеевка-Донецк.
Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте россияне оказались "в ловушке", город держат под огневым контролем Силы обороны Украины.
Накануне в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.