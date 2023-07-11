Во вторник, 11 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины иранскими дронами типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняются.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиа ударов и совершил 60 обстрелов из РСЗО.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.



На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.





Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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