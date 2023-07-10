Украинские войска наступают под Мелитополем и Бердянском, россияне атакуют на пяти направлениях на Донбассе.

Об этом сообщается в понедельник, 10 июля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 17 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районах Раздоловки и Белогоровки;

Бахмутском – в районе Григорьевки;

Авдеевском – в районе Северной;

Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву, 22 авиаудара, совершила около 30 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла четыре удара. ПВО уничтожила три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что украинские военные за неделю освободили 14 кв. км территории.

Также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте россияне оказались "в ловушке".

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