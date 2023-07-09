На южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

"На Бахмутском направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск", - сказано в посте.

По ее словам, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются горячие бои, идет процесс закрепления на достигнутых рубежах.

"Идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий", - рассказала Маляр.

Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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