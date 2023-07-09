В Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть продвижение ВСУ
На южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.
"На Бахмутском направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск", - сказано в посте.
По ее словам, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются горячие бои, идет процесс закрепления на достигнутых рубежах.
"Идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий", - рассказала Маляр.
Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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