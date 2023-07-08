В Украину из Турции возвращаются побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Видео с ними публикует Офис президента Украины.

Это командиры "Азова" и 36-й бригады морской пехоты, которые попали в плен в Мариуполе в мае 2022 года.

Позже они были переданы Турции, где находились под домашним арестом - таковы были условия договорённости с Россией, передавшей пленных украинских военных с условием того, что они не будут участвовать в дальнейших боевых действиях.

Теперь они прилетели домой после того как Зеленский побывал в Стамбуле. Российская сторона пока этого не комментировала.

Напомним, что командиров "Азова" и 36-й бригады морской пехоты взяли в плен россияне после сдачи "Азовстали" в мае 2022 года. А уже в сентябре их интернировали в Турцию. Тогда же Украина передала России Виктора Медведчука.

"Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями", - сообщил тогда Владимир Зеленский.

Турецкие СМИ сообщали, что переговоры об этом велись при посредничестве Эрдогана. И, как видим, договоренность была содержать украинских командиров на территории Турции до конца войны.

"Однако этого не произошло, и "азовцы" улетели в Украину раньше срока. Что это может означать?

В украинских Telegram-каналах уже обсуждают, что "Эрдоган кинул Путина". В российских - что в Турции узнали о решении РФ не продлевать зерновую сделку и решили "показать зубы".

Однако с учетом того, что турецкий президент вчера заявлял, что ждет Путина в августе с визитом, этот вариант пока выглядит маловероятным.

То есть, скорее всего, как-то изменились параметры сделки, заключенной прошлогодней осенью. Либо, как вариант, Эрдоган решил помочь Зеленскому и дать ему повод для "победной повестки" на фоне отсутствия новостей о прорыве российского фронта в ходе длящегося уже больше месяца наступления ВСУ", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мать одного из защитников Мариуполя рассказала, как украинские военные жили в Турции. По её словам, условия были очень суровые, практически как в военном плену.