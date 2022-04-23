Глава парламентской фракции "Слуга народа" и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Архамия рассказал, что Украина берет в плен военнослужащих РФ для обменного фонда, с которым в последнее время возникли проблемы. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя в обмен. А при современных боях артиллерии на больших расстояниях - пленных стало брать гораздо труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.