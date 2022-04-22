В иностранных СМИ начинающуюся битву за Донбасс называют решающей и прогнозируют новое полномасштабное наступление российских войск. Тем более, что сегодня его Минобороны России уже фактически подтвердило. Причем заявив, что будет наступать не только на Донбассе, но и на юге - в сторону Одессы.

На Западе анализируют какой исход и последствия эти сражения можгут иметь.

Будет ли новый поход на Киев

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон в интервью SkyNews предрек два возможных сценария.

По первому, Россия захватит Донбасс и будет использовать его как аргумент в переговорах либо затем российская армия попытается "вновь пойти на Киев".

По второму сценарию, попытка наступления России захлебнется, и тогда начнется долгая война на истощение. В этом случае "обе стороны в какой-то момент начнут искать согласованный результат”

"Есть опасность, что Путин сейчас приступит к тому, чтобы фактически разделить Украину; это даст ему достаточно, чтобы заявить о победе внутри страны и успокоить своих критиков, говорящих о неудачном вторжении. Взятие Донбасса (было бы) утешительным призом, потому что Киев теперь вне военной досягаемости России, но это хороший утешительный приз", - сказал CNN Самир Пури, старший научный сотрудник городского управления безопасности и гибридной войны в Международном институте стратегических исследований (IISS), который работал наблюдателем за прекращением огня на Донбассе с 2014 по 2015 год.

Военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер в интервью Deutsche Welle констатирует, что Москва не ожидала такого упорного сопротивления и того, что украинцы будут сражаться всей страной. И несмотря на то, что этот стратегический просчет привел к военным неудачам, теперь уроки усвоены.

Создается единое верховное командование для операции на востоке Украины, которую Россия называет второй фазой.

"Российские резервы и войска, которые еще имеются в наличии, сейчас концентрируются на цели, которая может быть действительно осуществима: на завоевании двух областей - Луганской и Донецкой и, возможно, территории за их пределами. Для этого Россия сейчас концентрирует все боевые части, задействованные в войне в Украине. Кроме того, они выбрали территорию, которая подходит для проведения бронетанковых операций - местность к югу от Харькова, между Изюмом и Луганском, очень открытая, ровная, с небольшим количеством препятствий. И она гораздо лучше подходит для быстрого продвижения бронированной техники, чем городские кварталы, в которых увязли российские войска в первой фазе войны", - говорит Рихтер.

Это может означать, что Россия в ходе первых дней наступления на Донбассе сможет добиться некоторых территориальных успехов.

"До сих пор украинские войска действовали тактически очень умело, нанося контратаки по флангам и длинным логистическим цепочкам. Но сейчас цепочки снабжения российской армии стали куда короче, поскольку бои идут на территориях, находящихся недалеко от военных баз, расположенных к востоку от украинской границы. А это значит, что их легче обезопасить, тем более, что они проходят через две так называемые "народные республики": Донецкую и Луганскую. Так что в начале этой фазы военных действий Россия может достичь успеха", - считает немецкий эксперт.

Приоритетом для России является достижение административных границ Луганской и Донецкой областей. Возможно, будет попытка сделать бросок за эти границы, дальнейшие атаки в районе Харькова.

При этом российские вооруженные силы уже стратегически перегружены - сейчас в Украине развернуты около двух третей всех сухопутных войск, имеющихся в их распоряжении. А это означает, что им неоткуда взять слишком много дополнительных резервов, так как существуют достаточно много важных и потенциально конфликтных точек, которые России нужно прикрыть.

Это и Мурманск, где находится важная военно-морская база российского Северного флота с атомными военными кораблями, поддерживающими баланс с США. И границы с НАТО, особенно в странах Балтии. И регионы на Северном и Южном Кавказе с постоянными конфликтами на протяжении многих лет. И Центральная Азия с угрозой продвижения исламистского терроризма. И Дальний Восток, где Япония, воспользовавшись ситуацией, уже потребовала вернуть Южные Курилы. А есть еще очень протяженная российско-китайская граница.

"Иными словами, военное положение России не бедственно, но ее силы ограничены", - отмечает эксперт.

"Прикрывать фланги"

По мнению Рихтера, для России настал решающий этап, потому что если это наступление не приведет к успеху, то вряд ли у нее останутся резервы, которые можно будет реально использовать.

Нет смысла, считает эксперт, мобилизовывать наемников из группировки Вагнера, сирийцев или чеченцев, потому что они могут вести диверсионную войну, но не способны на общевойсковой бой - для этого нужна военная подготовка и хорошее руководство.

Для украинской армии сейчас важно удерживать сопротивление, чтобы Украина могла существовать как суверенное государство. И чтобы получить максимально выгодную стартовую позицию для переговоров.

На данный момент обе стороны, особенно российская, не готовы к серьезным переговорам. Но если к этому вынуждает военная ситуация, тогда приходится идти на компромиссы. Иными словами, от исхода сражения будет зависеть готовность сторон к разумным и действительно серьезным переговорам, считает эксперт.

Украинская армия, по его мнению, должна попытаться предотвратить попытки окружить себя. Потому что сейчас идут российские атаки и с юга, в направлении Запорожья, и с севера через Харьков. Если эти два удара удастся соединить, например, под Днепром, то те украинские войска, которые сейчас находятся на Донбассе, окажутся в кольце. Для ВСУ первая задача - хорошо прикрывать свои фланги.

Вторая задача - не допустить того, чтобы российское военное наступление было слишком сильным, слишком глубоким и слишком успешным, чтобы Украине не пришлось отдавать слишком много территорий, которые, возможно, уже нельзя будет вернуть путем переговоров.

"Сейчас для Украины поставлено на карту очень многое, в первую очередь - вопрос ее существования в будущем как суверенного государства с территориальной целостностью. Именно это будет решаться в этом большом сражении на территории шириной 450-500 километров, на равнинной местности, подходящей для танковых операций. Возможно, что мы увидим картины, больше напоминающие Вторую мировую войну, чем то, что мы видели до сих пор в Европе", - прочит эксперт.

Эксперт при этом не считает, что у украинской армии есть силы для контрнаступления.

Украинские войска часто переходят в тактические контрнаступления - и это не просто мелкие булавочные уколы, а и значительные контратаки. Благодаря боевому духу они достигли больших успехов - особенно с учетом протяженных и незащищенных логических цепочек у России. И они будут продолжать эту тактику.

"Но вряд ли у них останется достаточно сил после оборонительного сражения, чтобы добиться территориальных успехов при контрнаступлении. Для этого нужны бронетанковые войска, тяжелое вооружение, артиллерия и так далее. В принципе, у них все это уже есть, но хватит ли этого для контрнаступления, - это большой вопрос. Все будет зависеть от того, как развернется предстоящее сражение и сколько потерь понесут обе стороны", - говорит эксперт.

Что касается идущего с Запада тяжелого вооружения с Запада, то, по мнению Рихтера, оно вряд ли сильно поможет в битве на Донбассе.

"Украинцы могут сражаться только с тем оружием, которое они знают, и для обслуживания которого у них есть соответствующие логистические цепочки. Речь идет о запасных частях, ремонте, а также о соответствующих боеприпасах. Когда в Германии идет жаркая дискуссия о поставках нескольких десятков танков, то обычно забывают, что эти танки сначала нужно привести в хорошее состояние, на что, вероятно, уйдет несколько недель, что затем необходимо создать логистические цепочки и обучить украинцев. Это очень долгий процесс, который слишком запоздал для битвы на Донбассе. Я думаю, что здесь имел бы смысл круговой обмен: восточноевропейские страны-члены НАТО, у которых есть вооружение еще со старых времен, могли бы поставить его Украине, как это уже произошло в нескольких случаях, а взамен получить вооружение из Германии", - говорит эксперт.

Один из главных вопросов, хватит ли российской армии сил на две области Донбасса или на большую территорию, которая будет простираться до самого Днепра.

"Это зависит от исхода тех сражений, которые сейчас предстоят украинской и российской армиям. Тактика говорит в пользу украинцев. Численность войск, которые стягиваются на Донбасс, говорит в пользу россиян. Но это не всегда вопрос цифр. Это вопрос того, насколько армия способна вести общевойсковой бой и насколько мотивированы солдаты", - резюмирует эксперт.

Sky News цитирует британского военного эксперта лорда Ричарда Даннанта, бывшего начальника генштаба, по словам которого мирные переговоры сейчас вряд ли сработают.

Даннант отметил, что как Украина, так и Россия понесли много потерь, чтобы быстро сдаться. В то время как Киев готов бороться за себя до последнего, Путин хочет хоть какого-то успеха, чтобы показать это россиянам.

По словам эксперта, у обстрелов Украины две цели: одна - подорвать волю украинского народа, а другая - обстрелять военные склады, чтобы помешать Киеву отразить атаку с Востока, то есть размягчить оборону.

"Это наступление тщательно подготовленно, в отличие от "бессистемного" первоначального наступления на Киев с севера, а уже после операции на Востоке российская армия может попытаться двигаться дальше на Запад", - считает Даннант.

"Потери будут ошеломлющими"

Bloomberg пишет, что конфликт близок к критической стадии, русские готовятся закрепиться на востоке Украины, и "арсенал демократии истощается".

"Это сулит фатальные перебои украинским силам и рискует обнажить слабость Америки в преддверии следующей битвы сверхдержав. Изо всей поддержки Украине со стороны США и их друзей важнее всего оказалось именно оружие. Благодаря беспилотникам, противотанковому и зенитному оружию, боеприпасам и других средствам Украина смогла нанести российским силам ущерб, даже при том, что Москва разгромила ее промышленную базу. Но президент Джо Байден такой войны не планировал. Предполагалось, что Россия быстро захватит значительную часть страны, а США будут поддерживать вялотекущий украинский мятеж. Однако успешное сопротивление Украины привело к непрекращающимся боевым действиям с колоссальным расходом боеприпасов и масштабным выводом из строя ключевых военных объектов. В Пентагоне говорят, что Киев каждый день расстреливает недельный запас противотанковых боеприпасов. У него не хватает готовых к бою самолетов – сказываются российские авиаудары и боевые потери. Боеприпасов стало не хватать в Мариуполе и других районах", - рассказывает Bloomberg.



Чтобы дать отпор российским силам на востоке, где открытая местность не благоприятствует обороне, Киеву потребуется гораздо бóльшая поддержка Запада. Ему потребуется и более сложное оружие – например, танки и авиация – чтобы лишить Россию решающего преимущества, пишет Bloomberg, а, возможно, и перейти в контрнаступление, если натиск Москвы потерпит неудачу. Стойкое украинское сопротивление дало Киеву неплохие шансы на победу, но потери будут ошеломляющими – причем как по оружию, так и по человеческим жизням.



Тем временем воздушные удары по Харькову, Львову и Киеву, считает ABC News, являются частью более широкой стратегии России по нападению на стратегическую обороноспособность Украины, одновременно пытаясь атаковать и сокрушить ее тактические силы на востоке страны.

"Эти атаки преследуют две основные цели. Во-первых, они хотят уничтожить стратегическую военную инфраструктуру - склады, оружейные заводы и запасы топлива - чтобы снизить общую боеспособность украинских вооруженных сил. А во-вторых, что, возможно, более важно, запугать украинский народ и дать понять его правительству, что русские могут и будут атаковать их где угодно по всей Украине", - пишет ABC News.

"Война до полного уничтожения"

Интересно, что многие западные эксперты боятся не только победы России на Донбассе, но и ее поражения. Полагая, что в таком случае Путин, чтоб "спасти лицо" может пойти на максимальную эскалацию вплоть до использования оружия массового поражения.

"Реальная опасность заключается в том, что, если их войска потерпят неудачу на поле боя на востоке, российское руководство усилит свою стратегическую войну против Украины. Это может быть связано с нанесением военного удара по другим странам или применением оружия массового поражения на территории Украины", - считает Мик Райан - военный аналитик ABC News, автор книги War Transformed.

Это, по его мнению, значительно обострит конфликт и может привести к более широкой войне в Европе.

Хосе Мигель Алонсо-Трабанко, исследователь из Новозеландского университета Мэсси, также рисует мрачные перспективы.

"Русские концентрируют свои усилия на восточной Украине, что может свидетельствовать об их заинтересованности в переговорах с позиции силы или о разделе Украины, чтобы они могли напрямую контролировать Донбасс, береговую линию, включая такие места, как Мариуполь и Одесса, и многое из того, что лежит к востоку от Днепр", - сказал Алонсо-Трабанко в интервью Al Jazeera.

Однако, если даже раздел не удастся, он сказал, что, по его мнению, война может стать войной полного уничтожения.

"Если русские не смогут добиться быстрой победы, и это военное вмешательство превратится в длительную войну, то Москва, вероятно, может перенаправить свои усилия и возможности на полный демонтаж Украины как функционального национального государства", - считает Алонсо-Трабанко.

"Это повлечет за собой массовое уничтожение инфраструктуры, территориальную фрагментацию, политическую и экономическую нестабильность и еще больший отток населения. У страны в таких хаотических условиях не может быть жизнеспособного будущего", - рисует эксперт мрачные прогнозы.

Все чаще пишут о рисках применения ядерного оружия. ABC News цитирует директора ЦРУ Уильям Бернс, который отметил, что "никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, исходящей от потенциального применения тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности".

Дипломат Брентон в интервью SkyNews также не исключает использование Путиным ядерного оружия.

"Он пару раз говорил о переходе на ядерное оружие. И я бы не стал полностью исключать это, если у него что-то пойдет не так", - говорит экс-посол.

Надеемся, однако, что все эти мрачные прогнозы не оправдаются.