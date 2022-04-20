82% респондентов, опрошенных в 27 странах убеждены в том, что война в Украине представляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится и к их стране. Такие данные опроса приводит Ipsos.

При этом представление о том, что собственная страна сталкивается со значительным риском, наиболее распространено в Японии (87%), Польше (77%), Южной Корее (77%) и Швеции (75%).

В среднем большинство людей в мире считают, что их страна должна поддерживать суверенные страны в случае нападения (70%), а отказ от ответных действий побудит Россию к разворачиванию войны в других местах (68%). Однако тех, кто поддерживает отправку собственных войск в Украину, в каждой из 27 стран меньшинство, в среднем 17%.

В среднем в мире две трети согласны с тем, что "экономические санкции, введенные против России многими странами, являются эффективной тактикой, помогающей остановить войну" - от 50% в Венгрии до 78% в Южной Корее.

Поддержка введения дополнительных санкций против России составляет в среднем 48% по всему миру. Поддержка большинства наблюдается во всех опрошенных странах ЕС, кроме Венгрии. Высока поддержка в Великобритании (до 75%), Канаде, США, Австралии, Японии и Южной Корее.

Однако поддержка санкций и других экономических мер варьируется в зависимости от страны.

Чуть более половины в среднем по всем 27 странам (54%) согласны с тем, что платить больше за топливо и газ из-за санкций против России стоит, чтобы защитить другую суверенную страну. Однако, в то время как более 75% в Южной Корее и Польше согласны с этим, то в Мексике, Перу, Венгрии, Бразилии и Аргентине - это менее 40%.

Кроме того, только 40% в среднем по всему миру поддерживают запрет на импорт нефти и газа из России в их страну, даже если это приведет к дальнейшему росту цен. В то время как более 50% в Великобритании, Канаде, Швеции, Польше, Австралии, США и Франции поддерживают такой запрет, менее 20% в Венгрии и Турции. В Германии, которая сильно зависит от российского природного газа, 45% поддерживают такой запрет, 30% выступают против, а 25% не уверены.

Во всем мире три четверти (74%) согласны с тем, что их страна должна принимать украинских беженцев. Согласие особенно высоко в Польше (84%), стране, которая до сих пор приняла наибольшее количество украинских беженцев. Он самый высокий в Швеции (89%), Нидерландах (86%) и Испании (85%). Самый низкий показатель в Турции (53%)

Опрос проводился среди 19 000 взрослых в возрасте до 75 лет в период с 25 марта по 3 апреля на платформе онлайн-опросов Ipsos Global Advisor.

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