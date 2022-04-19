Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщается в Facebook Минобороны.

Залужный поделился с США информацией о "сложной" обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои.

"В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", - заявил Залужный.

Напомним, что США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением в ближайшие сутки.

Также сегодня президент США и лидеры стран НАТО обсудили ситуацию в Украине по видеосвязи.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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