Завершились переговоры лидеров стран НАТО. По видеосвязи созвонились президент США и лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Накануне Макрон заявил, что будут обсуждать новые санкции против России.

Ранее стало известно, что Евросоюз может представить шестой пакет санкций против России уже на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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