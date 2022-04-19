Сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс в эфире CBS заявил спрогнозировал, что Украина станет "второй Сирией", если Вашингтон не разрешит отправить туда свои войска. Однако в американской администрации его предложение отвергли.



"Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент", - сказал 58-летний демократ Кунс.

На его призыв отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Джо Байден отклонил предложения сенатора об отправке войск в Украину. США не собираются воевать с Россией, заявила Псаки.

Однако она добавила, что Штаты намерены продолжать оказывать военную помощь Украине. А заявления РФ о последствиях поставок оружия Киеву назвала "пустыми угрозами".



"Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина", - сказала Псаки на брифинге.





Ранее в США заявляли, что будут обучать украинских военных обращаться с американскими гаубицами.

Также мы писали, что в России заявили об уничтожении во Львове партии иностранного оружия, однако в Пентагоне это отрицают.