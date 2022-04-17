В Украину уже начало прибывать оружие, боеприпасы и техника из последнего пакета помощи Соединенных Штатов. Об этом пишет CNN.

Речь о поставках на 800 миллионов долларов. В этом пакете Соединенные Штаты впервые согласились предоставить Киеву тяжёлое вооружение.

В том числе - 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Ранее мы сообщали, что США продолжат военную поддержку Украины, несмотря на заявление Москвы, предупреждающей Соединенные Штаты о прекращении вооружения Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.