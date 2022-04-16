Российское правительство направило ноту Чехии с предупреждением о том, что Прага не может поставлять оружие советского производства третьим странам без ее согласия.

Об этом сообщают "Чеськи новины".

Реагируя на это, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал: "МИД не ответил и не будет отвечать на эту записку, учитывая, что она является фактической бессмыслицей и что не существует оговорки о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины".

Тем временем, в соцсетях уже публикуют видео стрельбы чешских гаубиц на службе у ВСУ.

Напомним, РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа.

Ранее мы писали, что Чешская Республика поставила Украине не менее 20 реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Они созданы на основе советской системы БМ-21 "Град".

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.