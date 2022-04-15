Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями".

Об этом говорится в официальной дипломатической ноте из Москвы, с копией которой ознакомилась газета The Washington Post.

Нота поступила после того, как президент Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве.

В ней говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

"То, что русские говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Напомним, сегодня также сообщалось, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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