РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа
Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями".
Об этом говорится в официальной дипломатической ноте из Москвы, с копией которой ознакомилась газета The Washington Post.
Нота поступила после того, как президент Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве.
В ней говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".
"То, что русские говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.
Напомним, сегодня также сообщалось, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.
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