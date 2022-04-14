Греция больше не будет поставлять Украине вооружение. Большинство греков недовольны поставками оружия в Украину.

О прекращении поставок заявил глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос, передает Euractiv.

Он говорит, что поставки большого количества вооружения могут уменьшить обороноспособность Греции, особенно на островах.

"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — сказал он греческим депутатам в ходе парламентской дискуссии.

Ранее Греция направила Украине два транспортных самолета С-130 самолета с военной помощью, в том числе с автоматами Калашникова и ПЗРК.

Euractiv публикует данные соцопросов, что 66% греков не согласны с поставкой военной техники в Украину, и лишь 29% поддерживали такое решение.

Ранее в Греции даже были протесты рабочих в портах, где грузили военную технику для отправки в Украину.

При этом Греция готова восстановить разрушенный бомбежкой родильный дом в Мариуполе.

А также Греция вместе с Францией и Турцией хочет эвакуировать всех желающих из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.