Греция больше не будет передавать Украине вооружение
Греция больше не будет поставлять Украине вооружение. Большинство греков недовольны поставками оружия в Украину.
О прекращении поставок заявил глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос, передает Euractiv.
Он говорит, что поставки большого количества вооружения могут уменьшить обороноспособность Греции, особенно на островах.
"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — сказал он греческим депутатам в ходе парламентской дискуссии.
Ранее Греция направила Украине два транспортных самолета С-130 самолета с военной помощью, в том числе с автоматами Калашникова и ПЗРК.
Euractiv публикует данные соцопросов, что 66% греков не согласны с поставкой военной техники в Украину, и лишь 29% поддерживали такое решение.
Ранее в Греции даже были протесты рабочих в портах, где грузили военную технику для отправки в Украину.
При этом Греция готова восстановить разрушенный бомбежкой родильный дом в Мариуполе.
А также Греция вместе с Францией и Турцией хочет эвакуировать всех желающих из Мариуполя.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.