Подходит к концу 49-й день войны в Украине.

Украина и Запад продолжают говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Вторая фаза боевых действий покажет, куда идет дальше война и на какой линии фронта она остановится.

Украинские власти призывают всех жителей подконтрольного Донбасса уезжать в кратчайшие сроки.

Параллельно Запад наращивает усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений. Хотя запросы Киева пока выходят за рамки предложенного.

Анализируем, что произошло на 49-й день войны с Россией.

Ситуация на фронте 13 апреля

Продолжают идти сведения о стягивании российских войск к границам Украины на востоке. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки скопления российской техники в Белгородской области.

Россия, как заявил сегодня украинский Генштаб, пополняет резервы - в том числе за счет добровольцев, имеющих боевой опыт, и перебрасывает их в Украину для грядущего наступления.

Причем источники The Times сообщают, что Россия хочет собрать на Донбассе силы, численность которых должна превысить украинскую группу войск на востоке в соотношении 5 к 1.

Собеседники издания ожидают, что наступление российских войск на Донбассе начнется к концу этой недели.

Отметим, что достижение соотношения 5 к 1 выглядит малореалистичным. По разным оценкам, накануне войны на Донбассе численность украинских сил достигала от 40 до 70 тысяч человек. После начала войны, а особенно сейчас (когда россияне отступили из-под Киева), численность наверняка была увеличена. То есть даже если исходить из минимальных оценок, то на Донбассе стоит украинская армия в 50-60 тысяч человек. Причем стоит на хорошо укрепленных позициях. Для соотношения 5:1 Россия и "ЛДНР" должны противопоставить 250-300 тысяч человек, что больше, чем вся армия вторжения в Украину на 24 февраля. Есть очень большие сомнения, что РФ способна сформировать такую группировку на Донбассе не прибегая к мобилизации резервистов в самой России (а ее пока не объявляют). Тем более это нереально в короткие сроки.

В том числе и поэтому, как уже писала "Страна", часть экспертов (например, из американского Института изучения войны) полагают, что в ближайшие недели Россия не сможет провести наступление на Донбассе и, в целом, очень скептически настроены относительно его успеха.

В то же время бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус заявил, что на юго-востоке Украины российским войскам будет содействовать открытая степная местность.

По его словам, в "битве за Киев" ВСУ способствовала, в частности, лесистая местность, чего не будет на юге и востоке, где преобладают степные зоны.

"Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова либо Киева. То есть это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий", - заявил Петрэус.

Но как в реальности будут развиваться события увидим уже в ближайшее время.

Пока же основные бои сейчас идут на Донбассе по трем направлениям.

Во-первых, в Луганской области (Попасная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, которые подвергаются мощным обстрелам).

Во-вторых, в окрестностях Донецка (около Авдеевки и Марьинки, которые противник пытается окружить).

В-третьих, в Мариуполе. Там противник ведёт наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта, сообщили утром в украинском командовании (в "ДНР" и России заявляют, что порт они уже полностью заняли, но украинская сторона этого не подтверждает).

Сегодня также продолжилась история с морпехами 36-й бригады, которые заявляли, что у них проблемы с припасами.

Утром российское минобороны заявило о сдаче более чем тысячи морских пехотинцев из этой бригады. Были опубликованы видео, где показаны несколько десятков людей, называющих себя бойцами бригады, которые вышли с территории металлургического комбината им. Ильича.

На этих видео они, правда, говорили, что в плен не сдавались, а получили команду на выход и пытались выйти из окружения. А вечером минобороны РФ заявило, что оставшиеся в городе украинские подразделения полностью блокированы.

Украинские власти прокомментировали информацию о пленных. Вчера в интервью "Стране" вице-премьер Ирина Верещук назвала сообщения о сдаче в плен в Мариуполе украинских военных фейком. "Это абсолютный и очередной фейк. Мы спрашивали у военных", - сказала Верещук.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что морпехи вышли, чтобы соединиться с частями "Азова", который базируется на "Азовстали". И эту задачу, по словам Арестовича, военные выполнили, усилив оборонительные позиции.

Тем временем российские войска и силы "ДНР" уже обосновались в центре Мариуполя. Вчера россияне пустили туда западных журналистов и показали, как воюют на развалинах Драмтеатра.

Поставки оружия для "битвы за Донбасс"

Также многое будет зависеть от поставок оружия Украине. По этому поводу сегодня было много заявлений.

Словакия может передать Украине истребители МиГ-29, сообщил журнал Foreign Policy. По его данным, США теперь будут не против, хотя ранее американцы блокировали эти поставки.

Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на американские F-16. То есть это, вероятно, будет та же схема, что и с С-300, который словаки передали в Украину после поставок из США аналогичных комплексов "Пэтриот".

В Германии тоже заявили о поставках тяжелых вооружений для Украины.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер.

В Евросоюзе сегодня выделили третий транш для закупки вооружений на сумму в 500 миллионов евро. "Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине", - заявил верховный представитель ЕС Жозепп Боррель.

Американцы же начали продвигать тему поставок Украине дальнобойной артиллерии для нанесения ударов по российским аэродромам.

Правда, замминистра обороны США Кэтлин Хикс предостерегла от попыток забегать вперед. То есть решение еще не принято.

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

По ее словам, больше информации об этом появится "в предстоящие дни"

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни", - сказала Хикс.

О том, что Штаты собираются помочь с артиллерией, писало сегодня и агентство Reuters. По его данным, речь идет в том числе о гаубицах. По данным агентства, сейчас в Белом доме обсуждают новый пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов.

Сегодня и Зеленский привел перечень вооружения, которое Украина ожидает получить от Запада:

- Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

- Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

- Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS (последний комплекс может нести баллистическую ракету ATACMS с дальностью поражения до 270 километров);

- БТР (БТР, БМП и др.);

- Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

- ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

- Боевые самолеты.

Москва же в очередной раз заявила, что будет наносить удары по транспорту, который перевозит в Украину вооружения с Запада.

"Попытки со стороны США и стран Запада замедлить российскую "спецоперацию" в Украине будут пресекаться. Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели", - заявил МИД РФ.

Медведчук и Приднестровье

Ближе к вечеру глава СБУ Иван Баканов сделал заявление по Виктору Медведчуку.

Он сказал, что нардеп планировал тайно перебраться в Приднестровье, эту операцию готовила ФСБ, но план был сорван украинскими спецслужбами.

"Агенты ФСБ РФ ждали в Приднестровье Медведчука, чтобы затем доставить его в Москву, Медведчук был задержан в Киевской области на пути к границе", - заявил глава СБУ.

По его словам, российская спецслужба пыталась провести спецоперацию, задействовав уголовных авторитетов и создав несколько "псевдо-Медведчуков".

Кроме того, Баканов сообщил, что ФСБ вбрасывала фейковую информацию, что Медведчук - в Швеции. На самом же деле его пытались переправить в Приднестровье на лодке. Причем его все время сопровождали сотрудники украинских силовых структур, по которым будет вестись отдельное следствие.

Что касается предложения Зеленского к России по обмену Медведчука на украинских пленных, то пока реакция на него в РФ скорее негативная. О том, что эта идея не нравится Москве, сообщили и Песков, и МИД РФ.

Подробнее о том, что происходило после начала войны с Медведчуком, читайте здесь.

Обстрелы за последние сутки

В Житомире вчера после 23:00 был нанесен удар баллистическими ракетами по военной части. Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире телемарафона. По его словам, ни военные, ни гражданские не пострадали. Пожар уже ликвидирован.

Под Славянском российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Черкасское. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Удар был нанесен утром 13 апреля, повреждены многоквартирные дома. Ранены не менее 7 человек.

В Мариуполе противник ведёт наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта. Видео боев в городе снимает российская сторона. Видно, как танк ведёт огонь по домам. При этом целых домов в городе практически нет.

В Луганской области оккупанты нарушают режим прекращения огня. Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, действия войск РФ создают такой уровень опасности на маршрутах, что Украина вынуждена воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.

В Центральной Украине ночью обстреляли железнодорожную станцию. Об этом сообщили в "Укрзализныце". Однако место, куда "прилетело", не называется. Ведомство заявило, что уже изменили маршрут движения для 17 поездов и предупреждает о задержках поездов.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что будут наносить удары по транспорту, который перевозит в Украину вооружения с Запада. "Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели", - заявил МИД РФ.

По Харьковской области российские войска нанесли около 53 ударов из артиллерии и РСЗО. В результате обстрелов пострадали 22 мирных жителя, из них трое детей. Погибли семь человек. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Также он заявил, что эвакуация из города не предусмотрена, так как оснований для этого нет.

Около полудня в Харькове были слышны звуки тяжелой артиллерии.

Сообщается о сильном обстреле Северной Салтовки, где поднимались клубы чёрного дыма. Свидетелем массированных обстрелов стала команда CNN, а местный чиновник заявил, что Россия усиливает атаки на фоне новой фазы военных операций. "Входящие снаряды и огонь из стрелкового оружия были слышны прежде, чем украинские силы предупредили группу, чтобы она отошла в более безопасное место", - говорится в сообщении американских СМИ.

Харьковчан просят в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже при отсутствии воздушной тревоги. Обстрелы Северной Салтовки, 602-го микрорайона, поселка Жуковского и района ХТЗ продолжаются. Нередко обстрелы вызывают масштабные пожары. Местные жители то и дело сообщают о столбах черного дыма.

Так выглядят дома пострадавших микрорайонов.

Вечером спикер Харьковской областной прокуратуры также сообщил о гибели 3 человек и ранении 4 людей в результате утреннего обстрела Немышлянского района Харькова. По его словам, погибли 65-летняя женщина и двое мужчин – 20 и 30 лет. Ранены четверо, самому молодому 17 лет, самому старшему - 75. Повреждены дом и автомобиль.