Вчера вечером Владимир Зеленский показал исчезнувшего в конце февраля нардепа Виктора Медведчука.

Политик был в наручниках и военной форме ВСУ не по размеру. Власти заявили, что Медведчук скрывался в Украине и собирался уйти через границу за рубеж.

Зеленский уже предложил России обменять нардепа на украинских военнопленных.

Разобрались в том, что произошло.

Как исчез Медведчук

Виктор Медведчук еще до войны проходил подозреваемым по делу о госизмене и финансировании терроризма.

Впрочем, украинская власть обвинила его в этом еще до открытия всяких дел: в феврале 2021 года Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под санкции СНБО.

Объяснение было тем же - финансирование терроризма. Что конкретно вменяют нардепу, стало понятно в конце весны: в мае Медведчука отправили под домашний арест по "угольному делу".

Следствие считает, что нардеп (тогда еще руководивший партией "Украинский выбор") был причастен к незаконной поставке угля в Украину из "ДНР" и "ЛНР" в 2015 году. По этому делу также проходит экс-президент Петр Порошенко. Оба свою вину отрицали.

21 февраля журналисты заметили оживление вокруг дома, где нардеп без малого год находился под арестом. Около трех десятков полицейских перекрыли прилегающие улицы у дома Медведчука.

В агентстве "Слідство.Інфо" заявили, что шум поднялся из-за попыток вывезти из особняка оружие и бронежилеты. Якобы поэтому приехала полиция.

В тот же день советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что "информация о нарушении Медведчуком условий домашнего ареста не подтвердилась. Он находится у себя дома".

27 февраля - то есть уже после вторжения России - СМИ сообщили, что Медведчук сбежал из-под ареста (к слову, для многих стало большим удивлением, что он не сделал этого до начала вторжения - получается, что Путин его не предупредил заранее о точной дате начала войны?).

Информацию о том, что Медведчука уже нет дома чуть позже подтвердил и Геращенко. Он также сообщил, что жена депутата Оксана Марченко выехала в Беларусь (она не была под следствием, поэтому пересекла границу легально) еще до начала войны.

Советник главы МВД предположил, что Виктор Медведчук уже в России. Также он дал понять, что политик смог выйти на свободу по решению суда (то есть, надо полагать, суд изменил меру пресечения) и пообещал "найти того судью".

Адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко в тот же день также подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но сказала, что он остаётся в столице.

"Ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности", - заявила адвокат Медведчука.

18 марта - спустя 19 дней после побега - Лычаковский суд Львова постановил арестовать нардепа и поместить его под стражу.

Исчезновение Медведчука у многих вызвало приступ "зрады" и обвинений в адрес власти.

Очевидно, что его должны были сторожить крайне тщательно, не полагаясь лишь на электронный браслет. Либо, его сторожили, то кто-то из силовиков его сознательно выпустил из дома.

Ряд российских телеграм-каналов сообщил, что Медведчука якобы тайно вывезли в Гостомель, когда тот находился под контролем российских войск, а оттуда в Беларусь и затем в Россию.

Впрочем, уже тогда эта версия вызывала большие сомнения, так как момента исчезновения на связь он не выходил - хотя в РФ он скорее всего бы выступил публично. То есть политик явно скрывался (или его скрывали).

Молчала и Оксана Марченко, которая точно была в безопасности. Судя по всему, Марченко не хотела навредить мужу своими заявлениями. А значит, Виктор Медведчук все это время был где-то в Украине.

Многие коллеги Медведчука по фракции ОПЗЖ также говорили, что с ним у них нет связи.

И в середине марта Медведчук был снят с поста главы политсовета ОПЗЖ. Временным исполняющим обязанности главы политсовета стал сопредседатель партии Юрий Бойко.

Появление Медведчука

Вчера вечером Владимир Зеленский сообщил, что СБУ в ходе спецоперации задержала Виктора Медведчука. Президент опубликовал фото нардепа в форме ВСУ и наручниках.

Форма ему была явно не по размеру.

Еще одну фотографию показала СБУ. Судя по заявлению ведомства, он скрывался в Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

В СБУ сообщили, что провели "молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука".

Советник главы ОП Арестович заявил, что Медведчука взяли не в Киеве. И пообещал, что он "много интересного расскажет".

Ночью в своем видеообращении о Медведчуке упомянул Зеленский.

"Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней, и вот наконец решил попробовать сбежать за пределы нашей державы... Для космонавта в прямом смысле слова не сработало знаменитое "поехали", - заявил Зеленский.

По словам президента, военная форма была нужна Медведчуку, чтобы замаскироваться.

Зеленский считает, что раз нардеп надел форму, то он "подпадает под правила военного времени" и предложил России обменять его на украинских пленных.

Из России же прозвучало заявление заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева, пригрозившего украинским властям, которые предлагают осудить Медведчука, а потом обменять на пленных.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - написал Медведев в Telegram.

Версии случившегося с Медведчуком

Первая версия - официальная. Политик сбежал из-под ареста и скрывался в Украине, маскируясь под военного, после чего решил перейти границу, но был задержан СБУ.

Правда, непонятно, зачем нардепу для перехода кордона военная форма. И как именно эта форма его маскировала - учитывая, что лицо у политика узнаваемое и медийное. Скорее форма (тем более сидящая не по размеру) могла вызвать дополнительные вопросы в приграничных районах.

Вторая версия, которая уже широко обсуждается в Сети - Медведчук никуда не сбегал, в первый же день войны (или даже до ее начала) нардепа вывезли из дома спецслужбы и все это время был в руках у спецслужб. И сейчас вдруг "нашелся". Например, чтоб продемонстрировать победу на фоне тревожных новостей из Мариуполя, где продолжается продвижение по городу российских войск, а украинские военные заявляют, что испытывают нехватку в припасах.

Однако в достоверности этой версии есть очень большие сомнения.

Во-первых, у украинских властей было куда больше медийных резонов предъявить общественности задержание Медведчука в первый период войны, когда ситуация была куда сложнее, чем сейчас. Желательно - буквально сразу же после появления информации о его пропаже (чтоб сбить волну зрады, так как сразу стали писать, что ему кто-то из власти помог сбежать).

Во-вторых, в таком случае не появилось бы заявление адвоката Медведчука с подтверждением того, что он выехал из дома (которое цитировали, в том числе и СМИ, близкие к Медведчуку).

В-третьих, по данным "Страны", вскоре после бегства Медведчука украинские силовики задержали несколько близких к нему людей и в жесткой форме допытывали, где находится Медведчук. То есть, силовикам не было известно местонахождение нардепа.

Поэтому более вероятно, что Медведчук действительно скрывался в Украине, но был обнаружен и задержан (вчера или нет - отдельный вопрос). Учитывая, что проходили "допросы с пристрастием" его соратников, не исключено, что кто-то из них мог дать наводку на место пребывания нардепа или же на его планы пересечь границу (если таковые на самом деле были).

Другой вопрос - что теперь с Медведчуком будет дальше.

Зеленский предлагает его обменять на военнопленных. А российские телеграм-каналы пишут, что может обсуждаться еще больший размен - в виде, например, возможности для выхода украинских войск из окружения в Мариуполе (правда, вероятность такой сделки считают маловероятной).

В этой связи вновь стоит напомнить о Мариуполе.

Еще на прошлой неделе Зеленский и другие представители украинской власти заявили, что Турция предложила вывезти иностранцев и раненных украинских военных из Мариуполя на своих кораблях. И что требуется лишь согласие Путина.

Но с тех пор прошло уже много времени, но операция так и не началась. То есть, видимо, согласия Путин не давал.

И вот как раз сегодня, министр национальной обороны Хулуси Акар внезапно заявил, что скоро будут подвижки.

"Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - сказал министр.

Связано ли такой оптимизм относительно "положительных подвижек" с задержанием Медведчука и пойдет ли Путин в реальности на какие-то шаги, что обменять Медведчука - пойдем в ближайшее время.

Пока, устами Пескова Кремль дал понять, что не особо в восторге от идеи обменять Медведчука на украинских пленных.

«Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации», - сказал Песков.