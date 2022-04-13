Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя, о возможности которого еще месяц назад говорила Ирина Верещук. В стране ожидают в ближайшее время положительных подвижек в этом вопросе.

Об этом заявил в среду министр национальной обороны Хулуси Акар в интервью турецкому Independent.

"Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - заявил он.

В конце марта президент Франции Макрон заявлял, что Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать всех желающих из Мариуполя.

Но в последнее время оккупанты выпускают по зеленым коридорам все меньше людей из осажденного города, а насильно вывозят их в Россию через фильтрационные лагеря. Так, 10 апреля из города в сторону Украины выпустили только 200 человек.

Напомним, что в осажденном Мариуполе в ходе боев в городе погибли до 22 тысяч человек. Подсчитать точное количество сейчас невозможно.

Россия активно наступает на Мариуполь, ведь РФ и "ДНР" планируют 9 мая провести в городе "карнавал победы" в полностью разрушенном им городе.

Чтобы скрыть следы военных преступлений в Мариуполе функционируют 13 мобильных крематориев российских военных. Разведка сообщает, что их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.