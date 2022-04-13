В Мариуполе россияне и "ДНР" готовят "парад победы" на 9 мая. Организацией парада должен заняться экс-депутат горсовета Мариуполя Константин Иващенко, которого "глава ДНР" Денис Пушилин назначил "мэром".

Об этом в Facebook заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации, самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Иващенко получил приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, россияне планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал он.

Напомним, сегодня Алексей Арестович сообщил, что морпехам в Мариуполе удалось объединиться с полком "Азов", защитники города укрепили район обороны.

Также мы писали, что по данным Института изучения войны, оборона Мариуполя продолжается, несмотря на сообщения об истощении ресурсов украинских защитников.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.