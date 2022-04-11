Украинские войска в осаженном городе Мариуполе последние дни говорят о критической ситуации - с боеприпасами, едой, лекарствами, личным составом.

Мариуполь сковывает сегодня крупные силы россиян и "ДНР" - Владимир Зеленский говорил о 10-тысячной группировке противника. Если эти силы перебросят на другие участки Донбасса, где армия РФ готовит крупное наступление, то ситуация там может серьезно для Украины ухудшиться.

Разбирались, что сейчас происходит в Мариуполе.

Военная ситуация в Мариуполе

В последние дни появляется все больше данных о том, что российские войска и "ДНР" прорвались в центр Мариуполя и осаждают последние бастионы ВСУ.

Эта ситуация отразилась, к примеру, на картах, которые составляет американский "Институт изучения войны" (его возглавляет один из советников главы Пентагона Ллойда Остина, отставной генерал Джек Кин).

По состоянию на 10 апреля Институт опубликовал карту, на которой под предполагаемым российским контролем находится южная часть мариупольского торгового порта и целиком весь рыбный порт (на карте помечено желтым цветом и указано, что это территория, захват которой декларируют у противника).

Также российские войска уже находятся в центре города, но под вопросом, установлен ли там полный контроль (красный пунктир линия говорит о том, что это место, где россияне и "ДНР" ведут наступление - то есть, они уже там, но бои еще не окончены).

Судя по этой карте, в полном окружении может находиться завод "Азовсталь" (белый участок у морского побережья), где укрепились силы ВСУ и уже идет российский штурм. Также не занята территория у завода "Азовмаш" (к северу от "Азовстали", там обороняются морские пехотинцы) и к северу от торгового порта.

Отметим, что еще несколько дней назад "Институт" фиксировал меньше российского контроля над Мариуполем.

Вот сравнение карт за 4 и 10 апреля.

Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщил, что противник штурмует и порт, и завод: "В городе Мариуполь, при поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта".

Основной "крепкий орешек" - это "Азовсталь". Взять промзону предприятия и не уничтожить его полностью - вряд ли решаемая задача. Сегодня в "ДНР" даже предложили использовать против украинских военных, укрепившихся на заводе, химическое оружие.

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал представитель "народной милиции" Эдуард Басурин.

Впрочем, не исключено, что это заявление было сделано для психологического давления на украинский гарнизон "Азовстали".

Тем не менее, ситуация для украинских сил в городе крайне тяжелая. Они практически не имеют сообщения с внешним миром. Попытки наладить его путем отправки вертолетов, по словам Арестовича, сорвались, после того, как 31 марта один из них сбили военные "ДНР".

Большинство людей, которых забрали из Мариуполя этим бортом, погибли, остальные попали в плен.

Тем временем, в "ДНР" утверждают, что сегодня взяли под контроль порт Мариуполя, а очаги сопротивления остались только на территории заводов (подтверждений этого с украинской стороны нет). Также российские СМИ публикуют сообщения и видео о пленении сотен украинских военных. Подтверждений из Киева этой информации пока нет. Арестович сказал, что будут разбираться с сообщениями о пленных.

Что говорят защитники Мариуполя

Бойцы ВСУ и Азов в Мариуполе уже не в первый раз призывают Киев помочь военным и провести контрнаступательную операцию. Также они рассказывают о критической ситуации с боеприпасами, едой и медикаментами.

7 апреля CNN поговорило с заместителем командира батальона морской пехоты в Мариуполе Сергеем Волыной. Он назвал ситуацию "критической".

"Это гуманитарная катастрофа. Военные, которые вели здесь активные боевые действия, полностью окружены. Есть проблемы с водой, продуктами питания, медикаментами и общим снабжением. Очень сложная ситуация", - заявил Волына.

"Мы в окружении в Мариуполе уже более 40 дней. Противник превосходит нас численностью и по вооружению, по своей артиллерии, у него артиллерия морского базирования, танки, бронетехника и, конечно же, минометы. Нам тяжело", — сказал украинский морпех.

10 апреля в телеграм-канале полка "Азов" появилось обращение заместителя командира Святослава Паламара из блокадного города Мариуполя.

Он рассказал, в каких условиях воюют "азовцы" в Мариуполе.

"Много кто сегодня говорит об обороне Мариуполя. Что мы бьемся с преобладающими силами противника. Что мы сдерживаем большую орду. Что мы не пускаем россиян дальше и тем самым задерживаем всю российскую армию. А вы задумывались над тем, как сражаться в таких условиях?", - спросил Паламар.

Он упомянул "политиков", которые рассказывают, что поддерживают "Азов" и все время на связи, но "уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается".

А сегодня на странице 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая воюет в Мариуполе, появилось еще более жесткое обращение. Жесткое и по оценке ситуации, и по отношению к руководству Украины.

В нем говорится, что спустя 47 дней обороны Мариуполя ресурсы бригады истощились и что больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды и погибали пачками.

"За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин немного энлавов (противотанковый комплекс NLAW - Ред.) и Старлинк Илона Маска, который выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам не передали ничего", - говорится в сообщении бригады.

Из-за дефицита боеприпасов противник постепенно оттеснил морпехов на завод Азовмаш, окружил сковал огнем и теперь пытается уничтожить.

По данным военных, был вариант привести к ним резервы чтоб усилить и продолжить оборону. Были варианты совершить прорыв и выйти к своим войскам.

"Мы докладывали об этом в ОТУ Схід и они начинали планировать операцию. Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили держитесь, мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с гарантом (то есть с Зеленским - Ред.) который гарантировал нам или политическое или военное решение ситуации" - сообщили военные.

Они написали, что пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители, повара и даже оркестр.

"Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют забирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти совковые паркетники, поэтому многие народы за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за трусости сообщать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет наверное крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен", - написали в 36-й бригаде.

Эта запись на момент публикации была доступна в Facebook.

После этого в сети начали распространяться сообщения, что страницу могли взломать и что этой фейк, размещенный россиянами.

В тоже время, пишут и что это сообщение подлинное.

"Как бы всем не хотелось думать, что текст от морпехов это фейк, диверсия и хакерская атака – все, что там написано – это правда. И никому из нас не судить тех людей, которые там остались, продолжают находиться в аду и, несмотря ни на что - продолжают с остатками оружия борьбу", - сообщила доброволец 1-й штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова.

Также обращение морпехов разместил у себя в телеграмм-канале известный украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Что говорит власть о ситуации Мариуполе

Банковая периодически комментирует тему окруженного Мариуполя. Основные посылы следующие - военным путем деблокировать город невозможно, поскольку наземный контрудар по россиянам на степном юге Украины чреват разгромом наступающих войск с воздуха.

Поэтому применяются политические методы - идут попытки повлиять на Россию через лидеров других стран.

С начала апреля звучали заявления, но без конкретики, о том, что Мариуполь нужно вызволять.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас — на востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание", — говорил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

При этом власти неоднократно говорили о невозможности прорвать окружение в Мариуполе. Об этом заявлял руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, деблокировать город "очень сложно по географическому расположению и расположению сил противника".

Владимир Зеленский также заявлял, что деблокада Мариуполя военным путем крайне сложна.

"Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребятам там это прекрасно знают", - заявлял Зеленский в апреле.

По его словам, были договоренности с президентом Турции Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненных украинских военных - по суше до Бердянска, а оттуда морем. Но спустя неделю этот план не осуществился.

Вчера в интервью адвокату Марку Фейгину, Арестович прокомментировал претензии "Азова" и сказал, что "Мариуполь должен держаться, как можно дольше".

"Каждая секунда, которую они удержались, дает нам возможность искать какие-то решения. Если все думают, что мы бросили Мариуполь, и не ведется громадная международная работа по поиску рычагов на Путина, то они очень сильно ошибаются. Я-то знаю, сколько вкладывается для того, чтобы спасти Мариуполь. Но, к сожалению, об этом нельзя рассказать... Там есть только одна возможность - держаться", - сказал Арестович.

Он назвал "азовцев" блестящими военными и упомянул, что там сражаются кроме того морпехи и пограничники.

"Руководство Украины прекрасно знают о проблемах Мариуполя больше, чем кто-то другой и делает все. чтобы Мариуполь не пал", - сказал советник главы ОП.

Также он объяснил, почему с гарнизоном Мариуполя не хотят выходить на связь (о чем выше говорил "азовец" Паламар). "Не звонят (военное командование - Ред.) может быть потому, что боятся, что будет перехват", - сказал он.

Также на ситуацию в Мариуполе отреагировал главком ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что оборона Мариуполя продолжается, и связь с военными есть.

"Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - написал он.

При это пока не понятно, получится ли что-то сделать для Мариуполя на дипломатическом фронте. Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня в Кремле, куда поехал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Но пока можно констатировать, что наступление российских войск и сил "ДНР" в Мариуполе продолжается. И, судя по сообщениям украинских военных, ресурсы (военные и человеческие) у них на пределе.