Заместитель командира полка "Азов", офицер Святослав Паламар с позывным "Калина" рассказал о страшной ситуации в городе и заявил, что политики не берут от бойцов из города трубку уже две недели. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Калина заявил, что сейчас много новостей о том, что Мариуполь "оттягивает" на себя силы противника, борясь с врагом, который намного превышает защитников Мариуполя численностью.

"А вы задумывались о том, как здесь находиться, как бороться в таких условиях... Когда тебе пишут: "Как у тебя дела, друг", а ты пять минут назад положил в черный мешок товарища, которого знал семь лет", - сказал замкомандира.

Он рассказал, что война в Мариуполе - это когда отделение "Азовцев" штурмует роту элитного спецназа. А солдат, имея тяжелые ранения, бежит из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем краю.

"Это когда раненый в бою офицер кричит "Слава Украине" и подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен. Это когда парням снятся крики тех детей, которые сгорели живьем от "Солнцепеков", - сказал Святослав Паламар.

Также "Калина" рассказал, что несмотря на заявление политиков о том, что они постоянно на связи с воинами из Мариуполя, на самом деле уже больше двух недель никто не берет трубку и не общается с "Азовом". В этой части обращения, скорее всего, имеется ввиду заявление Зеленского в интервью о том, что он постоянно общается с бойцами из осажденного города.

"Калина" напомнил, что они все ждут, когда Украина придет на помощь Мариуполю и только благодаря этой вере они и сражаются.

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