Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для информационного агентства Associated Press, в ходе которого рассказал о зверствах российских военных, ситуации в Мариуполе и переговорах.

В разговоре Зеленский сделал упор на необходимость продолжения мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что РФ делает с Украиной.

Потому что продолжение войны губительно для страны.

"Мы должны бороться, но бороться за жизнь. Нельзя драться за прах, когда нет ничего и нет людей. Вот почему важно остановить эту войну", — сказал Заленский.

"Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях - условиях независимости Украины, но тем не менее. Каждая семья что-то потеряла, есть такие, кто потерял детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях и в любые сроки, потому что это огромная рана и огромная трагедия. Но если говорить не эмоционально, хотя это и трудно, мы должны понимать: любая война заканчивается миром - или заканчивается миллионами жертв. И даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру. Мы должны делать из этого выводы. Да, мы обязаны бороться - но бороться во имя жизни".

Договариваться необходимо, хотя и сложно, признает Зеленский. "Сложно договариваться с людьми, которые пытали твой народ. Как мужчина, как отец я все это прекрасно понимаю. Но мы должны не терять возможностей дипломатического решения этого вопроса, если они у нас будут. Мы не должны решать за миллионы людей, которые хотят мира, и отказываться от диалога, просто говоря, что не станем говорить с убийцами".

Зеленский также констатировал возросшую внешнюю поддержку, но выразил разочарование, когда его спросили, достаточно ли оружия и техники, полученных Украиной с Запада, для изменения исхода войны. "Пока нет, — сказал он, переходя на английский для усиления акцента. — Конечно, недостаточно".

Что касается Мариуполя, то, по мнению Зеленского, от исхода битвы за этот город будут зависеть переговорные позиции сторон.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.