В Украине освободили 363 заключенных, которые высказали готовность отправиться на фронт. Часть из них уже погибла в боях.

Об этом сообщили в Минюсте.

"Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были освобождены на основании указа президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им были определены военные подразделения для несения службы. Оба погибли в боях с российскими захватчиками", - сообщили в ведомстве.

Как минимум одного такого освобожденного даже посмертно представили к государственной награде "За мужество".

Заявки от желающих получить свободу в обмен на службу в армии продолжают приниматься.

"Мы гордимся нашими самоотверженными защитниками, ведь перед врагом все украинцы и украинки становятся плечом к плечу, делая каждый и каждый свой вклад в общее дело", - пишут в Минюсте.

Ранее сообщалось, что освобождать из тюрьмы будут бывших военных, которые изъявили желание воевать с Россией.

Также в первые дни была информация, что освободили Семена Семенченко. Потом информацию опровергли.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.