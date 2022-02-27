Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые изъявили желание защищать страну во время военного положения.

Эти данные подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, передает "Громадське".

При этом он добавил, что по большинству желающих воевать этот вопрос еще согласовывается. Учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние. В этом контексте рассматривается заявление экс-командира батальона "Торнадо" Руслана Онищенко и комбата "Донбасса" Семена Семенченко (он уже на свободе - Ред.).

"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", - заявил прокурор ОГП Андрей Синюк.

А на боевые задачи уже отправился осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Ему разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Освобожден и уже несет службу бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке.

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