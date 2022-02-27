Делегация России в воскресенье, 27 февраля, прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.

Теперь Москва ждет решения украинцев, добавил Песков

Напомним, вчера днем Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров и план российской "военной операции" возобновился. В Киеве также подтвердили информацию об отказе от переговоров.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

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