Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров и план российской "военной операции" возобновился. В Киеве также подтвердили информацию об отказе от переговоров.

"Вчера в свете ожидавшихся переговоров Путин дал приказ о приостановке продвижения группировки российских вооруженных сил. Украинская сторона отказалась от переговоров. План российской военной операции возобновился", - сказал Песков.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии "Стране" подтвердил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - заявил "Стране" Алексей Арестович.

На вопрос "Страны", какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался. Но заявил, что они были "слишком нагловатыми".

Арестович предупреждает, что сегодня будут бои в Украине и в Киеве в частности. Однако по его мнению, они произошли бы в любом случае, даже если бы Украина не отклонила предложения России по переговорам.

"Бои бы и так были. Все эти разговоры про переговоры - лишь бы время потянуть. Никакого приказа Путин об остановке российских войск не давал. Это была хитрость и оперативная пауза. Он выигрывал время на консультации с Западом, проверял нас на слабину - не готовы ли мы сдаваться. Когда не получилось, выдвинули наглые условия, на которые мы ответили отказом. Мы будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они", - заявил "Стране" советник главы Офиса президента.

25 февраля пресс-секретарь Владимир Зеленского сообщил, что президент принял предложение о переговорах с Путиным и ведет консультации по поводу места и времени.

Рассматривался вариант провести переговоры в Иерусалиме, если Израиль согласится стать посредником.