Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса Украины с Россией.

Об этом он написал в Facebook.

Отдельно Никифоров акцентировал, что Зеленский принял предложение России о поведении переговоров.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь" - написал пресс-секретарь.

Также сообщалось, что Зеленский просит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником между Украиной и Россией.

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