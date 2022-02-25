Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что убедил Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией, одним из пунктов которых будет возможный нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Слова нардепа приводит РИА Новости.

"Я со своими товарищами смогли убедить Зеленского инициировать переговоры, одним из базовых пунктов которых будет возможная нейтральность нашей страны, нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится", - сказал Шуфрич.

Как писала "Страна", Зеленский в видео обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.

Вслед за этим Владимир Путин выразил готовность направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной.

А Алексей Арестович после ответа Кремля сообщил, что на Банковой раздумывают над тем, принимать ли предложение России о переговорах.