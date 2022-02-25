В пятницу, 25 февраля, Юрий Лебедь назначен командующим Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - сказано в документе.

28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

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