Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу инструктора по боевой подготовке одной из воинских частей Нацгвардии и белоруса, которые в Прикарпатье планировали убийство представителя местного застройщика. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, инцидент планировался еще летом 2021 года. Тогда нацгвардеец и белорус получили заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.

Злоумышленники подготовили средства для конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, машину, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы выбрать наиболее благоприятное время и место, чтобы убить застройщика.

За несколько дней до преступления нацгвардейца и белоруса разоблачили правоохранители. Их обвиняют в подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц, и в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15), ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.263 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительный акт уже направили в суд.

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