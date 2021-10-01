В Херсонской области сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство. В ходе спецоперации удалось задержать организатора, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это 40 тысяч долларов исполнителю.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 1 октября.

В ходе следствия установлено, что заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимался выращиванием сельскохозяйственных культур, чтобы усилить свои собственные деловые позиции в регионе.

Однако, исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом в СБУ.

Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и задержали организатора во время передачи последнего транша "вознаграждения".

В настоящее время злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника осуществляли сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 40 тысяч долларов. источник: YouTube

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