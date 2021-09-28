Служба безопасности Украины отказалась назвать советников Ивана Баканова, первого заместителя которого летом уволил президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщают "Украинские новости" во вторник, 28 сентября.

"Сведения о прохождении сотрудниками службы (работы, обучения) в СБУ, в том числе относительно пребывания на должностях и функциональных обязанностях сотрудников спецслужбы, являются информацией с ограниченным доступом", - сообщили в СБУ.

Также в ответе говорится, что данные о советниках руководства ведомства на общественных началах не подлежит обнародованию. Пояснили в СБУ это тем, что "информация о советниках руководства СБУ на общественных началах... не допускается к оглашению без согласия лица, кроме случаев, определенных законом".

Напомним, ранее нашим журналистам удалось зафиксировать, как Иван Баканов передвигается по Киеву на роскошных иномарках и с охраной. При этом, на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в декларации главы СБУ за 2020 год нет ни единой машины в его собственности. А вот на жене числятся два Volkswagen десятилетней давности.

Также мы писали, что ранее Баканов назвал главные угрозы нацбезопасности на осень-2021.