Протесты, выборы в Госдуму и учения "Запад-2021". Баканов назвал главные угрозы нацбезопасности на осень
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов перечислил главные угрозы для страны, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Это российско-белорусские военные учения "Запад-2021", выборы в Государственную думу РФ и организация, как он выразился, фейковых протестов.
Слова Баканова приводит РБК-Украина.
Выборы в российскую Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября, глава СБУ считает опасными из-за голосования на них жителей "ЛНР" и "ДНР" с российскими паспортами.
"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней. А значит, следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - заявил Баканов, не пояснив каким образом он планирует это делать.
Еще одним опасным осенним вызовом он считает вмешательство России во внутренние дела Украины и ее информационное пространство.
Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ назвал акции протеста.
Как писала "Страна", весной против повышения тарифов на коммуналку готовы были выйти на протесты почти 40% украинцев.
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