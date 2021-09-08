Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов перечислил главные угрозы для страны, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Это российско-белорусские военные учения "Запад-2021", выборы в Государственную думу РФ и организация, как он выразился, фейковых протестов.

Слова Баканова приводит РБК-Украина.

Выборы в российскую Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября, глава СБУ считает опасными из-за голосования на них жителей "ЛНР" и "ДНР" с российскими паспортами.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней. А значит, следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - заявил Баканов, не пояснив каким образом он планирует это делать.

Еще одним опасным осенним вызовом он считает вмешательство России во внутренние дела Украины и ее информационное пространство.

Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ назвал акции протеста.

Как писала "Страна", весной против повышения тарифов на коммуналку готовы были выйти на протесты почти 40% украинцев.

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