Верховная Рада проголосовала за постановление, автором которого является нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, об обращении к международным организациям с призывом не признавать выборы в Государственную Думу РФ, в которых в этом году поучаствуют жители "ЛДНР".

Поддержали постановление 318 народных избранников в ходе заседания в среду, 8 сентября.

Таким образом, Рада призвала Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства "применить все необходимые меры, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов в Госдуму в Крыму и городе Севастополе, и исключить участие в выборах граждан Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса".

Напомним, выборы состоятся за депутатов Госдумы в России состоятся 17-19 сентября. Впервые в голосовании примут участие жители неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как жители "ДНР" и "ЛНР" будут через интернет голосовать на выборах в российскую Госдуму, а также разбиралась, что это значит для Украины.

А недавно мы сообщали, что желающих проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации жителей "ДНР" с российскими паспортами будут бесплатно доставлять на избирательные участки в Ростовскую область.

Также "Страна" выделила в отдельном материале главное о грядущем голосовании.