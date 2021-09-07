Верховная Рада на начавшейся рабочей неделе намерена принять проект постановления о голосовании жителей временно оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму Российской Федерации.

Об этом сказал на брифинге 6 сентября первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе будет реакция политическая, постановление по нашему отношению к тому, что жители Украины будут принимать участие с российскими паспортами в выборах в Госдуму, в электронном виде причем, малоконтролируемо, непонятно как... Невозможно, чтобы такое происходило", - заявил Корниенко.

Голосовать за депутатов Госдубы в России будут 17-19 сентября.

В середине лета "Страна" подробно рассказывала, как жители "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в российскую Госдуму, а также разбиралась, что это значит для Украины.

А недавно мы сообщали, что желающих проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации жителей "ДНР" с российскими паспортами будут бесплатно доставялять на избирательные участки в Ростовскую область. С 26 августа открылся прием заявок на такие поездки.