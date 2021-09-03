Президент России Владимир Путин допустил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, которые возглавили список партии "Единой России" на выборах в парламент и вызывают у россиян наибольшее доверие, могут перейти в Госдуму. Однако, лидер РФ заявил, что ему жалко их отпускать.

Цитирует российского президента РИА "Новости" в пятницу, 3 сентября.

Путин рассказал, почему главу МИД РФ и министра обороны жалко отпускать в Госдуму.

"Они на своем месте, хорошо работают, они должны сами принять решение", - заявил он.

Ранее мы рассказывали, что выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. На мандаты претендуют 14 партий - их ЦИК зарегистрировала и разместила в бюллетене.

Также мы писали, что выборы отличаются от предыдущих тем, что после них Госдума получит большее влияние на политические процессы в стране. Кроме того, на этих выборах впервые массово примут участие жители неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами.

Кроме того, "Страна" рассказывала, как будет проходить голосование на выборах в Госдуму в текущем году.