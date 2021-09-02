Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отчислении из школы Воркуты ученика, который 1 сентября на встрече с Владимиром Путиным исправил допущенную им ошибку. По словам Пескова, никто мальчика отчислять не будет.

Его слова приводит ТАСС.

Напомним, на встрече с детьми во Владивостоке Путин упомянул войну Петра I со шведами, назвав ее Семилетней. Но один из детей, которого зовут Никанор Толстых, поправил главу государства, сказав, что та война называлась Северной и длилась 21 год.

Песков заявил, что убежден: ребенка никто не отчислит, "тем более такого талантливого и такого знающего".

В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина, также не согласны с позицией директора школы. Последняя, как писали СМИ, назвала поведение ученика "наглостью, присущей молодым".

"Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы", - сказал Песков.

Затем он напомнил, что сам Путин назвал онлайн-урок диалогом. К тому же, добавил Песков, президент всегда трепетно относится к точности фактов и часто поправляет кого-то в случае ошибки.

Похвалив главу Кремля за "совершенно феноменальные знания по истории" и готовность выслушивать "такие корректировки", Песков еще раз положительно отозвался о смышленом мальчике.

"Ребенок - молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет", - заключил Песков.

На днях "Страна" приводила пример исторических знаний Путина. В беседе с одним из чиновников президент РФ справедливо заметил, что есть несколько версий смерти митрополита XVI века Филиппа, которую часть историков приписывает делу рук Малюты Скуратова.

Мы также рассказывали о статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которая содержит много исторических выкладок.