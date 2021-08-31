Президент России Владимир Путин не получит подозрение от Генпрокуратуры Украины по делу об Иловайской трагедии, поскольку он находится под защитой функционального иммунитета, а если РФ подаст ответный иск в Международный суд ООН, то он будет не в пользу Киева.

Такое заявление сделал глава департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины Юрий Рудь.

"На сегодня упомянутое лицо не привлечено украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности, поскольку, во-первых, существует так называемый функциональный иммунитет. Речь идет о международном праве", - заявил Рудь.

По словам Рудя, Украина работает в международном правовом поле.

"Мы уважаем международное право. Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал Рудь.

Также он пояснил, что действия Украины относительно привлечения Путина к уголовной ответственности однозначно спровоцируют подачу Россией иска против Украины в Международный суд ООН. Опираясь на мировую практику, он не будет рассмотрен в пользу Украины.

Как писала "Страна", в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные накрыли огнем коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские военнослужащие. ВСУ понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести. Также силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн гривен.

Недавно в Офисе генерального прокурора заявили, что не установили причинно-следственную связь между трагедией в Иловайском котле и халатностью украинского военного командования. Однако расследование дела еще не окончено.

Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии записал видеообращение, в котором заявил о необходимости расследовать ее причины.