Журналистам "Страны" удалось зафиксировать, как Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины, передвигается по Киеву на роскошных иномарках и с охраной. Руководитель силового ведомства был замечен в правительственном квартале Киева неподалеку от Верховной Рады.

Два авто из кортежа чиновника появились эффектно, как в голливудских боевиках. Тачки резко вырулили из-за угла и запарковались прямо посреди проезжей части, так как этот участок дороги был временно перекрыт патрульными. Первыми повыскакивали бодигарды. Примечательно, что крепкие парни из охраны были не в деловых костюмах, а в джинсах и кепках с гербом.

Затем из джипа вышел сам Иван Баканов. Несмотря на маску, его легко узнать по очкам в яркой оправе, которые он не снимает. Мы рассмотрели, что в кортеже силовика массивный внедорожник Toyota и авто сопровождения – седан бизнес-класса этой же японской марки.

Отметим, что на сайте НАПК (Национального агентства по вопросам противодействия коррупции) в декларации Баканова за 2020 нет ни единой машины в его собственности. А вот на жене числятся два Volkswagen десятилетней давности.

При этом глава СБУ указал, что за прошлый год заработал почти полтора миллиона гривен, имеет три участка в Ходосовке под Киевом и дом на 345 кв.м, который ранее мы вам показывали с высоты птичьего полета.

Напомним, как писала "Страна", первая леди Зеленская ездит с потайными "мигалками" и бодигардами.