Вчера, 23 августа, в Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие было организовано по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской.

В саммите приняли участие 10 первых леди и джентльменов. Среди них - жены глав Латвии, Литвы, Сербии, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, Европейского Совета, дочь президента Ливана. Отметим, что большинство участников из-за рубежа приняли участие в саммите онлайн. Также по видеосвязи выступила первая леди США (1993-2001) и госсекретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон. Интересно, что на саммит заскочила и жена экс-президента - Марина Порошенко.

Также на саммите выступили министр здравоохранения Виктор Ляшко (сказал, что вспышка коронавируса переносится на зиму), а также звезда сериала "Карточный домик" Робин.

Сама же Зеленская, выступая на форуме, заявила о необходимости введения уроков цифровой медиаграмотности - для детей и пожилых людей, а также призвала защищать права женщин во всем мире.

Супруга Владимира Зеленского – Елена не раз признавалась, что ей была не по душе затея мужа баллотироваться на выборах. Более того, она очень не хотела такой публичности, которая ей свалилась на голову с приходом Зе к власти. Она как могла старалась не светится на публике лишний раз и сохранить былой уклад первой леди.

Так, неоднократно первая леди говорила в интервью, что не оставляет свою работу над комедийными сценариям, чем собственно ранее и занималась в студии "Квартал 95". Но над какими именно проектами сейчас она работает – не уточняет. Не хочет, чтобы зрители связывали ее юмористическую деятельность и более серьезные обязанности жены президента.

В недавних разговорах с журналистами Елена вздыхала, что теперь не может спонтанно сходить с подружками на концерт. И была вынуждена переехать из своего обжитого семейного гнездышка в госрезиденцию, где сбивала позолоту с потолков и не пользуется всеми помещениями особняка.

Но это лишь слова на публику. Более показательным являются детали повседневной жизни, которые удалось запечатлеть папарацци "Страны".

Кортеж лихо нарушает ПДД

Первый раз нам удалось заметить кортеж Зеленской на пути именно из элитной Конча-Заспы, где сейчас за 5-метровым забором обитает президентское семейство, в центр города.

Тогда мы как раз проводили эксперимент и выявляли, кто из власть имущих превышает скоростной режим и измеряли это при помощи "Визира" ("радар", которым ранее пользовались сотрудники ГАИ). Оказалось, что на Столичном шоссе ее машины разгонялись до скорости 114 км/час. А на этом участке разрешено всего 50 км/час, но с 1 мая по 1 ноября ограничение поднимают до 80 км/час.

К слову, Владимир и сам любитель быстрой езды. Он на этом же участке несется со скоростью не меньше. А именно разгонялся кортеж Зе из пяти машин до 117 км/час, что значительно превышает дозволенное правилами дорожного движения.

Пуленепробиваемый "мерс" и потайные мигалки

Отдельно стоит разобрать автоколонну Леди Зе. Похоже, в их семье все забыли о предвыборном обещании супруга, мол никаких кортежей. И он, и она лихо меняют тачки, их количество и "жонглируют" номерами прикрытия.

Согласно декларации президента за 2020 год, на супруге числится седан Mercedes Benz S 500. А на деле жена гаранта передвигается на пуленепробиваемой представительской иномарке этого же представителя немецкого автопрома. И возит личный шофер с охраной.

Более того, в кортеже первой леди постоянно меняются машины сопровождения с бойцами Управления госохраны. То Зеленскую на "мерсе" прикрывает японский седан, то внедорожник, то целый бусик с бодигардами.

А недавно мы заметили под лобовыми стеклом джипа, который следует за Леди Зе тайные проблесковые маячки. На Toyota Land Cruiser были установлены светодиодные страбоскопы или по-народному "мигалки". Такие спецсигналы помогают расчищать путь от поток машин.

Бронещит и тактический зонт

В одном из своих интервью Владимир Зеленский назвал супругу "серым кардиналом" в доме.

"Она очень откровенная и всегда была, и я потому всю жизнь с ней. Хочешь услышать правду? Вот она... Она рядом со мной столько лет...", - сказал Зеленский.

Похоже, чтобы уберечь любимую женщину Зе нанимает целую толпу телохранителей. Не раз фотокорреспонденты "Страны" замечали, как президентская чета все время усиливает и усиливает свою охрану.

К примеру, прошлой осенью на выборах они появились в сопровождении 7 личных телохранителей из ближайшего круга (они были с бронечемоданом и боевым зонтом). А также безопасность на объекте обеспечивали около 20 бойцов Управления госохраны.

После этого во время одного из визитов Зе в КВЦ "Парковый" нам удалось зафиксировать еще и двух снайперов.

А вот буквально недавно на прямой эфир канала "1+1" Зеленскую сопроводили пара "разведчиков" и четверо бодигардов.

Модный приговор

Болезненно Елена Зеленская относится к критике ее стиля. А достается ей в этом плане частенько. То не угадала с цветом платья во время визита в Японию.

Помните, хейтеры из сети взъелись, что лимонный цвет подобает носить лишь императорским особам. Так вот супруга президента до сих пор оправдывается, что то самое скандальное платье от украинского дизайнера Ивана Фролова ушло на благотворительном аукционе за кругленькую сумму, а деньги были оправлены в помощь онкобольным детям.

То как-то Леди Зе повторила за британской принцессой Меган Маркл и обула эко-кеды, но пришла них в Лувр, что многие посчитали неуместным.

В гардеробе супруги президента мало брендовых лакшери вещей. В основном она предпочитает появляться на публике в скромных нарядах от молодых украинских модельеров.

В интервью Елена уверяет, что всю деловую и нарядную одежду для официальных визитов покупает за свои деньги. А помогает подбирать образы им с мужем один стилист на двоих.

Скандальная недвижимость четы

Еще один повод для осуждений личной жизни президентского семейства – это недвижимость. А все дело в том, что у них есть несколько скелетов в шкафу.

Например, крымские апартаменты. Этой весной стало известно, что за квартиру в престижном ЖК "Император" неподалеку Ливадийского дворца исправно платят по коммунальным квитанциям. Об этом заявил Сергей Аксенов, глава аннексированного полуострова.

Как уже неоднократно писала "Страна" именно на Елену Зеленскую оформлена жилплощадь на ЮБК. Согласно декларации Владимира за 2019 год, это квартира на 130 кв. м. плюс паркоместо в клубном доме с колоннами и бассейном. Апартаменты находятся среди кипарисов с видом на море.

Публичных данных о продаже этой недвижимости нет. Но Зеленские заверяли, что будут ими пользоваться лишь, когда Крым снова станет украинским.

Еще один скандальный объект – штаб-квартира в доме-монстре на Грушевского, которой пользуется семейство. Еще во время предвыборной гонки мы вычислили, что кортеж Владимира часто заезжает во двор высотки рядом с Мариинским парком. Там он проводит немного времени, похоже, что заскакивает переодеться, принять душ или перекусить.

Судя по всему, там проходила и самоизоляция Елены Зеленской во время борьбы с ковидом. В своих постах она отмечала, что проводила время в квартире в дали от семьи. На то время они жили в своем загородном особняке в коттеджном городке "Маєток" рядом с озером Круглык.

Тут же во время жесткого локдауна президент отметил свой День рождения. На вечеринку к гаранту съехалось около двух десятков гостей. В окнах было видно, что для приглашенных были накрыты шведские столы, атмосферу создавала свето-музыка. И при этом никто из гостей не был в защитной маске.

Ранее в документах Зе отсутствовала информация о недвижимость в высотке, которая портить виды на живописные склоны над Днепром. Но в декларации за 2020 год указано, что семья президента пользуется квартирой в 270 кв. м. и тремя местами в подземном паркинге, которые оформлены на некую кипрскую компанию. Смеем предположить, что речь идет именно о жилье на Грушевского.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что нардеп Корявченков, он же Юзик из "Квартал 95" затеял собственное "большое строительство" под Киевом.