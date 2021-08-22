Канцлер Германии стала кавалером "Ордена Свободы", который ей вручил президент Украины Владимир Зеленский. Ангеле Меркель выразили благодарность за "за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах".

Об этом сообщает канцелярия президента Украины.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - заявил президент Украины.

Врученный Ангеле Меркель "Орден Свободы" является высшей государственной наградой Украины, которая может быть вручена гражданам иностранных государств и лицам без гражданства (апатридам).

"Страна" разбиралась, как прошел последний официальный визит Ангелы Меркель как канцлера Германии по Украине и России.

Напомним, что в ходе примерно часовых переговоров с Зеленским она призвала Украину готовиться к уменьшению транзита российского газа и думать о развитии т.н. "зеленой энергетике".