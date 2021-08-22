Украина должна быть готовой к уменьшению транзита газа, если его потребление в Европе упадет, предупредила канцлер Ангела Меркель на брифинге с Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

То есть повторила по сути то, о чем в Москве сказал ранее президент России Владимир Путин.

"Через 25 лет Европа может отказаться от закупок российского газа или же потреблять его меньше", - сказал Меркель.

Поэтому Киеву нужно заниматься производством водорода и "зеленой" энергетикой, говорит канцлер.

Украинский президент на это вставил реплику, что "зеленая" энергия и водород - работа на дальнюю перспективу. А "Северный поток-2" заработает уже сейчас.

Как видим, и тут Киев с Берлином взаимопонимания не находят. И по компенсациям Украине пока не договорились.

Напомним, тем временем, на фоне встречи Зеленского и Меркель в Дании завершили укладку труб "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что Украина создает правительственную группу по борьбе с угрозами "Северного потока-2". В нее должны войти члены правительства.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и ФРГ по "Северному потоку-2".