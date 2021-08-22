В Дании завершили укладку труб газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Так, трубоукладчик "Фортуна", который работал над проектом, вчера пересек морскую границу с Германией.

Уточним, что трубопровод "Северный поток-2" предусматривает две нити газопровода. Их пропускная способность составит около 55 млрд кубометров газа, который Россия будет транспортировать через Балтийское море в Германию.

Напомним, власти США хотят ввести санкции против судна и двух физических лиц, которые связаны со строительством "Северного потока-2".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и ФРГ по "Северному потоку-2".

Также мы писали, что СМИ сообщают об окончании строительства "Северного потока-2" к 23 августа.