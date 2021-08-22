Начался брифинг президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Зеленский заявил, что приоритетной темой переговоров был Донбасс. Основой мирного плана должны быть "кластеры" и "парижская повестка дня" (видимо, речь о решениях Парижского саммита 2019 года). О формуле Штайнмайера ничего не сказал. Но упомянул, что нужен обмен пленными.

По "Северному потоку-2" украинский президент повторил свои тезисы о том, что это энергетическое оружие. Говорит, что Украина присоединится к "европейскому зеленому курсу" - то, о чем говорилось в меморандуме Байдена и Меркель по "СП-2".

Напомним, сегодня в Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Как сообщалось, сегодня во время прилета канцлера в аэропорту "Борисполь" произошел инцидент. Мэра Киева Виалия Кличко охрана президента не пропустила встречать Ангелу Меркель. Киевскому градоначальнику заявили, что его нет в списках официальной делегации.

Ранее "Страна" писала, чего ждать Украине после встреч Меркель с Путиным и с Зеленским.