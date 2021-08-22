Сегодня, 21 августа, в Мариинском дворце в Киеве началась встреча Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента в сети.

Глава государства поздравил гостя на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Напомним, что сегодня во время прилета канцлера в аэропорту "Борисполь" произошел инцидент. Мэра Киева Виалия Кличко охрана президента не пропустила встречать Ангелу Меркель. Киевскому градоначальнику заявили, что его нет в списках официальной делегации.

Кроме этого мы рассказывали, что журналисты "Первого Независимого" телеканала прибыли под посольство Германии с письмом для Меркель.

Они хотят обратить внимание канцлера на атаки на свободу слова в Украине. Президент Зеленский ввел в действие санкции не только против трех телеканалов, но и против интернет-газеты "Страна" и ее главного редактора Игоря Гужвы.