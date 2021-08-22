Из-за приезда Ангелы Меркель в Украину, в столице перекрыли дорогу на Парковый. По периметру дежурят полицейские.

Сегодня в 12:00 журналисты "Первого Независимого" приехали под посольство Германии, чтобы передать письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором попросили о встрече с ней.

Напомним, вчера сообщалось, что журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором попросили о встрече с ней.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 августа, в киевский аэропорт "Борисполь" прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. А столичного мэра Виталия Кличко не пустили на протокольную встречу с политиком, поскольку его "нет в списках".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в нашу страну, запланированный на 22 августа, позволит Киеву получить некие гарантии. по транзиту российского газа через Украину.

Ранее "Страна" подробно писала о том, чего ждать Украине после встреч Меркель с Путиным и с Зеленским.