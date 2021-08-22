В воскресенье, 22 августа, в Украину прибудет президент Польши Анджей Дуда, который примет участие в саммите "Крымской платформы". Об этом говорится на сайте главы государства.

Так, в программе есть торжественная встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским, после чего Дуда отправится на саммит. Кроме того, Дуда также встретится с главами Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии - Егилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

После окончания саммита планируется принять декларацию, которая будет открыта для подписания главами других государств.

После обеда Дуда планирует посетить посольство Польши в Киеве и встретится с поляками, проживающими в Украине.

Последним пунктом визита президента Польши является участие в концерте, который состоится в КНУ им. Тараса Шевченко по случаю годовщины Независимости.

А уже во вторник Дуда отправится на торжественное празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет новая репетиция к параду независимости Украины, в связи с чем будут перекрыты ряд улиц. Часть из них закроют на проезд в 15:30, а другие - с 19:00 и до завершения мероприятий.