В воскресенье, 22 августа, из-за приезда в Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель власти Киева начали перекрывать дорогу к комплексу Парковый. Там запланировано проведение саммита Крымской платформы. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Из-за приезда Ангелы Меркель в Украину, в столице перекрыли дорогу на Парковый. По периметру дежурят полицейские", - рассказал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в сети ролик, на котором показал - его не пускают на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель в киевском "Борисполе". Охранник аргументирует это тем, что столичного градоначальника "нет в списке". Спустя несколько минут глава столицы опубликовал мем по данному поводу - на нем видно, что он встречал Меркель в 2018 году.

До этого "Страна" рассказывала, что Кличко хотят уволить с должности главы Киевской городской государственной администрации. Накануне его пригласили на заседание СНБО, но мэр отказался, поскольку был за пределами столицы.

Чуть позже в Офисе президента заявили, что Кличко был неподалеку от Киева, и при желании мог бы приехать на заседание СНБО.