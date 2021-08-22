Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На брифинге украинский лидер заявил, что слышал лишь "общие вещи" в вопросе транзита газа Россией через нашу страну после запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть никакой конкретики по этому поводу канцлер из Москвы не привезла. Президент надеется, что будет знать больше после переговоров с министрами энергетики США и Германии во время "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что в Киеве начался брифинг канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Как сообщалось, во время прилета канцлера в аэропорту "Борисполь" произошел инцидент. Мэра Киева Виталия Кличко охрана президента не пропустила встречать Ангелу Меркель. Киевскому градоначальнику заявили, что его нет в списках официальной делегации.

Ранее "Страна" писала, чего ждать Украине после встреч Меркель с Путиным и с Зеленским.